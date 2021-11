Natale a Cesenatico. Mercatini, luminarie ed eventi

Ogni fine settimana, a partire dal 5 dicembre, verranno organizzati i tradizionali mercatini di Natale che tornano dopo un anno di pausa a causa dell’emergenza sanitaria. Cesenatico non si dimenticherà della musica e dell’arte con concertini diffusi e intrattenimento ogni fine settimane e tutti i giorni festivi. A coronamento di questo tornerà anche il tradizionale spettacolo di Capodanno previsto in Piazza Ciceruacchio con il programma dettagliato che sarà svelato a breve.

“Cesenatico non ha rinunciato al Natale nemmeno lo scorso anno anche se tutto si è dovuto svolgere in tono minore mentre queste feste, sebbene con prudenza e attenzione alle norme, torneranno ad avvicinarsi alla nostra normalità. Il 5 dicembre abbiamo in programma l’accensione del Presepe della Marineria che rimane un’attrazione artistica e culturale unica in tutto il panorama nazionale. Da qui partiremo per un’offerta di eventi ricca e variegata”, le parole del Sindaco Matteo Gozzoli.

“Le festività natalizie sono la seconda estate di Cesenatico, un’occasione importante per il turismo e per la cultura della noistra città. Il 2021, a cavallo con il 2022, dovrà segnare la ripartenza anche di questo periodo dell’anno cruciale a cui lo scorso anno abbiamo dovuto rinunciare quasi totalmente. Tra le tante attività, tornerà anche il tradizionale spettacolo di Capodanno in Piazza Ciceruacchio e non vediamo l’ora di annunciarvi il programma dettagliato di questa serata di festa” il commento dell’Assessore Gaia Morara.