4 novembre 2021: Cesenatico ricorda i Caduti di tutte le guerre

Il sindaco Matteo Gozzoli, insieme al vice-sindaco Lorena Fantozzi e all’assessore Mauro Gasperini, si è recato presso la Lapide ai Caduti per la Patria in via Armellini, presso il Monumento ai Caduti del Mare in via Matteucci, presso il Monumento al Caduto della Guardia di Finanza in via del Fortino, presso il Monumento ai Caduti per la Pace a Sala e presso il Cippo ai caduti per la Patria a Villalta.

Infine, la delegazione si è recata al Cimitero Cittadino dove è presente il Monumento ai Caduti Partigiani, per la celebrazione di una Santa Messa.