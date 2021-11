Il virus non molla: casi in crescita da tre settimane in Romagna

La provincia più esposta, in questo momento, è Ravenna, mentre nel cesenate i casi crescono in maniera più lenta, anche se per gli anziani il Covid si conferma una minaccia letale (anche ieri, al lungo rosario di lutti, dobbiamo aggiungere quello di una donna cesenate di 103 anni).

Anche la scuola – nonostante le norme meno rigide sulla quarantena – paga dazio al Covid con 27 classi attualmente in Dad: 9 in provincia di Ravenna, 9 in quella di Rimini e 9 nel cesenate. Le classi più colpite sono quelle delle elementari, dove i bambini non sono ancora coperti dalla campagna vaccinale.