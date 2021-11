La coscienza di Jaro: “Non dovevamo uscirne migliori?”

La parola passa a Jaro:

“Moodxit. Due parole fuse insieme per rappresentare un unico concetto. L’idea è quella di far capire la separazione dal mood (stato d’animo e di pensiero) generale e cercare altre maniere per reagire alla realtà che ci circonda. Ho pensato che l’accostamento dei termini “mood” ed “exit” fosse l’espressione più congeniale per spiegarmi. Diciamo che ho fatto appello alla licenza poetica”.

“Il pezzo – aggiunge Jaro – è stato scritto nel contesto sociale in cui ci troviamo. Ho cominciato a dare forma alle strofe durante il primo lockdown e poi, lentamente, mi sono attrezzato per la creazione del video. Parte di esso, infatti, è stata registrata vicino alle colonie abbandonate di Cesenatico. L’intento non è giudicare, ma far riflettere. Mi riferisco alla situazione emergenziale in cui ci troviamo da ormai due anni. Ciò che voglio evidenziare è il fatto che, inizialmente, siamo partiti con una forte spinta positiva e solidale. Manifestazioni on-line, musica dalle terrazze, striscioni sulle finestre. E poi, invece, siamo sprofondati in uno stato di rottura e depressione. Quasi disgregazione. Forse credevamo addirittura di uscirne migliori. Senza contare tutto il disagio sul piano sociale (oltre che alle difficoltà tecniche del caso)”.