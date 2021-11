Venerdì 18 novembre: “la tavola a Natale” corso dimostrativo e aperitivo

A Natale il luogo in cui si accolgono parenti e amici è la tavola, accompagnati da primi, arrosti e dall’immancabile panettone.

Noi tutti passiamo le festività per la maggior parte del tempo intorno ad una tavola. Perchè, quindi, non decorare anch’essa con addobbi in stile natalizio?

Come ogni Natale che si rispetti in tutte le case si realizzano alberi di Natale, presepe, si appendono luci e lucine, fiocchi, palline, ghirlande e si preparano banchetti degni di un re, ma avete mai decorato la vostra tavola?

Se non l’avete mai fatto, o avete bisogno di idee nuove ecco l’appuntamento che fa per voi!

Impresa Sicura vi invita al corso dimostrativo “La Tavola a Natale” per portare la giusta atmosfera natalizia nel vostro locale o a casa, Il 18 di Novembre dalle ore 16:00 alle ore 19:00 in Via Mazzini 119/I, Cesenatico.