Il Natale di Serramare, scoprilo nel week end!

Serramare presenta il “suo” Natale sabato 6 novembre e domenica 7 novembre, tra allestimenti dalle più tradizionali atmosfere natalizie ed eleganti decorazioni color tiffany, oro e panna. Non può mancare il porpora Serramare che è il colore simbolo di questo accogliente garden.

Che cos’è Serramare, piante e cucina e in cosa consiste questa formula di garden che prende spunto dalla cultura nord europea?

“I miei viaggi di lavoro hanno sempre avuto come metà l’Olanda, in quanto punto di riferimento per gli operatori del nostro settore – spiega la titolare Cinzia Bonoli – Ho visitato garden meravigliosi dove oltre alla vendita di piante si univa anche la ristorazione. Le persone passavano mattinate o pomeriggi interi in compagnia, passeggiando per le serre, comprando piante e fiori e mangiando o bevendo qualcosa. In Olanda e in molte città nord europee i garden sono luoghi d’incontro, socializzazione, dove la gente si ritrova per passare ore liete e tranquille immersi nel verde, anche se vivono in una grande città.”