Il sindaco Gozzoli firma le deleghe per i consiglieri Palazzi e Bernieri

“Sono molto felice di poter contare sulle competenze e sull’esperienza di due persone come Mauro Bernieri e Mauro Palazzi. Sono stati eletti in Consiglio Comunale e sono certo svolgeranno questo ruolo al meglio, in più avranno il compito di supportare l’Amministrazione in due percorsi che ritegno fondamentali per il futuro di Cesenatico: sia quello per la nuova Casa Protetta che quello relativo alla Casa della Salute e ai progetti che abbiamo, insieme ad AUSL, per la sanità”, spiega il sindaco Matteo Gozzoli.

“Una nuova Casa Protetta a Cesenatico è uno dei temi a cui sono più legato vista anche la mia esperienza sia da consigliere comunale che da assessore. Conosco il territorio e sono al corrente delle criticità che ci sono, per questo apprezzo l’impegno del sindaco Gozzoli che già in campagna elettorale aveva parlato della necessità di iniziare un percorso di questo tipo. Lo ringrazio per la fiducia a cui risponderò con impegno ed entusiasmo”, le parole di Mauro Bernieri, consigliere comunale di Cesenatico Civica.

“Ringrazio il sindaco Gozzoli per questa delega che tocca da vicino il mondo della sanità nel quale ho lavorato per tanti anni e in cui lavoro ancora oggi. Sento di poter dare il mio contributo con impegno, potendo contare sugli anni di esperienza che ho accumulato. Credo che la mia delega, e quella di Mauro Bernieri, siano anche il segno del ruolo di Cesenatico Civica all’interno di questa amministrazione: una presenza propositiva e costruttiva, – fatta di competenze ed entusiasmo -, che vuole contribuire al futuro di Cesenatico”, il commento di Mauro Palazzi, capogruppo di Cesenatico Civica in Consiglio Comunale.