Succede in autunno: foliage a Cesenatico

Diciamocelo: non è autunno senza le foglie. Senza i manti degli alberi che volteggiano nell’aria come stelle filanti. Non è autunno senza una distesa dai toni caldi che ricopre il terreno. Senza un concerto di scricchiolii che si scatena al nostro passaggio. I rami restano scoperti, quasi infreddoliti. Si stagliano su di un cielo color pastello. I tronchi si irrigidiscono per il freddo della stagione. Ai loro piedi, invece, prende vita una vera opera d’arte. Un olio su tela appena schizzato che lascia filtrare i raggi tenui del sole.