Emilia Romagna in zona gialla? La Regione nega. Per ora…

Sapevamo tutti che il vaccino non ci avrebbe protetto dal contagio, ma nessuno immaginava che, dopo una campagna vaccinale così massiccia, all’alba di novembre ci saremmo trovati nuovamente in una situazione di apprensione. E invece, anche se il dato delle ospedalizzazioni (il più importante), per il momento, non desta particolari preoccupazioni, ieri dalla Regione si è levato il primo allarme di stagione: “I contagi sono in sensibile aumento”, ha confermato ieri l’assessore regionale alla salute dell’Emilia-Romagna e coordinatore della commissione salute della Conferenza delle Regioni, Raffaele Donini.

“Anche noi – ha detto – registriamo un aumento significativo dei contagi soprattutto per la popolazione non vaccinata, ma anche per coloro che, pur essendo vaccinati, non hanno sviluppato una difesa anticorpale adeguata”.