Minacce via Facebook e in piazza: Don Mirco abbandona i social

Ormai stanco e provato dalle continue minacce e dagli insulti ricevuti via social, alle 21.41 del 4 novembre, Don Mirco Bianchi ha deciso di interrompere la sua attività pastorale su Facebook.

Non sarà per sempre (“Vi saluto per un po’…”, precisa nel suo messaggio di commiato), ma non c’è dubbio che la valanga di offese che l’ha travolto dopo le polemiche sulla bocciatura del Ddl Zan l’abbiano segnato. Anche perché le accuse, questa volta, hanno valicato i confini della rete invadendo anche la sua sfera privata.

Lo scorso 31 ottobre, infatti, il sacerdote delle parrocchie di Villamarima e Gatteo Mare è stato avvicinato in piazza da una ragazza che, davanti a tanti fedeli, l’ha pesantemente insultato augurandogli la morte. Lui ha sempre risposto con un francescano perdono, ma la recrudescenza dei messaggi (“Andiamo a bruciargli la chiesa”) ed il timore di nuovi atti inconsulti, l’hanno evidentemente indotto a prendersi una pausa.