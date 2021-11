Scatta l’allerta gialla, Porte Vinciane chiuse fino a domani

Scatta una nuova allerta gialla e a Cesenatico tornano a chiudersi le porte vinciane. Per arginare l’ondata di maltempo prevista in questo weekend, da venerdì pomeriggio all 18 e fino a domenica mattina alle 10 (salvo proroghe), le porte resteranno chiuse a difesa dell’abitato.

Dopo un mese dall’ultima allerta meteo – quando le porte vinciane restarono sigillate per una settimana – tornano dunque in azione gli argini artificiali recentemente interessati da un lavoro di manutenzione straordinaria per liberarle dall’insabbiamento dei fondali.

Lavori provvidenziali visto che comincia adesso, tradizionalmente, il periodo più critico per la sicurezza della città.