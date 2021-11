Basket, artigli spuntati a Rieti per i Tigers

A 8’37’’ un fiscalissimo fallo in attacco a Genovese, il terzo personale, ferma la partita sull’ottimo 0-5 firmato da Anumba, da sotto, e Moretti da 3 punti che vale il 28-22. Cesena c’è. L’1/2 di Anumba ai liberi risponde solamente in parte a Tiberti ma sull’errore in attacco di Rieti, tocca a Ndour appoggiare il tap-in del 30-25. I Tigers salgono in fiducia e a emergere è Ndour, che prende a giocare con personalità. A 4’58’’ dopo un’ottima difesa del 13 bianconero, Bugatti segna dalla media il -4 Cesena che Papa ritocca dalla lunetta con 1 centro su due tentativi. Dall’altro lato del campo i Tigers sprecano però con Bugatti dal gomito, che poi manda in lunetta Tiberti. L’errore del rietino sul secondo libero manda in transizione Tigers che, a fatica, dopo tre tentativi perdono definitivamente palla stretti nella morsa difensiva di Rieti. A 3’15’’ Broglia chiude il gioco da 3 punti che vale il 36-27, quando Gallizzi squilla dall’arco. Cesena è ancora a -6. Nwokoye risponde quindi a Papa ma la NPC piazza un mini breack di 4-0 per il massimo svantaggio Tigers sul 42-32. Una magia di Gallizzi sulla sirena fissa il primo tempo sul 42-35.

In un minuto, il primo del terzo quarto, una persa con fallo antisportivo lancia i padroni di casa sul 46-35 prima del secondo lungo stop per problemi al cronometro. Minuti che lasciano comunque Cesena sul nuovo massimo svantaggio e 11 punti da recuperare. Sul -13 è Nwokoye a segnare un principio di reazione cesenate. L’azione da 3 punti del pivot in maglia Tigers vale il 48-38. Dopo alcuni passaggi a vuoto da entrambe le parti è Bugatti a rompere il digiuno con la tripla del 48 – 41. Tiberti risponde da sotto ma sull’attacco di Bugatti, Testa a rimbalzo paga il quarto fallo e Gallizzi inchioda la bomba del 50-44. Timperi rende la pariglia e Genovese ci mette il carico a 4’47’’ per il 53-47. Tocca quindi a Genovese, di nuovo, e Nwokoye, a piazzare il break che manda coach Ceccarelli al time out sul 55-51. Cresciuta Cesena in difesa. Genovese è incontenibile. La tripla mani faccia dell’11 bianconero vale il 57-54 e dall’altra parte Nwokoye fa respirare i rietini con un fallo e una tripla di tabella sui 24’’ di Timperi. Cesena gioca però coi ritmi giusti e trova 2 punti con Nwokoye dalla media. Rieti prova a sprintare , ma Anumba, libero da sotto, e Gallizzi ai liberi mando le squadre all’ultimo mini intervallo sul 66-59.