Giuliofono, dai pacchi Amazon nasce il supersax

“Non è solo uno strumento in senso tecnico, – dichiara Franco- può essere anche molto utile se impiegato nelle terapie per pazienti affetti da patologie o per persone convalescenti. È stato realizzato in maniera che anche un soggetto dalle capacità polmonari compromesse possa usufruirne liberamente. Basta un soffio per farlo suonare. Oltre a questo, può essere efficace per migliorare le capacità spaziotemporali dei pazienti colpiti da astenia neurovegetativa dovuta dall’infezione da Covid. Non è necessario cimentarsi nell’esecuzione di chissà quale sinfonia, il “Giuliofono” può essere adoperato come strumento di supporto nei percorsi improntati a mitigare i fenomeni stressanti“.