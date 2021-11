I cani randagi di Cesenatico finiranno nel canile di Cervia

L’accordo poi è stato rinnovato di anno in anno fino al 2021. Il tutto in attesa che il Comune di Cesenatico completi la realizzazione di un proprio canile. Nel frattempo, il Comune di Cesenatico trasferirà al Comune di Cervia, come gli scorsi anni, la somma 12 mila euro per le attività aggiuntive svolte per l’ospitalità dei cani provenienti da Cesenatico.

Per chi vuole sostenere il canile può consegnare cibo, medicine, coperte, ore di volontariato o denaro all’IBAN ITR91T0854223600048000137400 – ARCA 2005 ODV. È possibile inoltre possibile il sostegno con il 5×1000- C.F. 92062020398.