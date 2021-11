“Comuni-chiamo”: una media di 8,1 segnalazioni al giorno

“Comuni-chiamo” continua ad essere uno strumento prezioso per i cittadini di Cesenatico che possono, comodamente dai loro dispositivi, segnalare i problemi riscontrati in città. L’app è ormai diventata un’abitudine consolidata dopo un primo periodo in cui ha rappresentato una novità assoluta. Dal 1 luglio 2021 al 30 settembre 2021 sono state 736 le segnalazioni, una media di 8.1 segnalazioni al giorno. Un nuovo modo di tenersi in contatto, agile e veloce per entrambe le parti, vicino alle esigenze e al modo di vivere dei più giovani ma facile e intuitivo per tutte le generazioni. Avere sul proprio smartphone la possibilità di comunicare in modo costruttivo i problemi della città è anche un piccolo esperimento di cittadinanza attiva, la possibilità per tutti di dare il proprio contributo.

I dati.

Su 736 segnalazioni ricevute dal 1 luglio 2021 al 30 settembre 2021, l’86% sono state risolte mentre il restante 14% è ancora in gestione. I processi legati alle segnalaizoni pervenute nei mesi di luglio e agosto sono quasi tutit completamente conclusi, rimane da ultima una parte consistente di quelle relative al mese di settembre. Persiste sempre una parte consistente di segnalazioni che non è di competenza comunale e che viene dunque smistata agli enti preposti. I giorni di media con cui viene chiusa una segnalazione sono 15.