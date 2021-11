L’aeronautica ospita la banda di Cervia

Durante il loro intervento, i sindaci delle due città hanno ringraziato il Quindicesimo per la costante e fattiva presenza sul territorio, che lo rende un punto di riferimento per la comunità romagnola e un’eccellenza per il territorio e per il Paese tutto.

In occasione del centenario del Milite Ignoto, i sindaci di Cesena e Cervia, hanno conferito la cittadinanza onoraria delle due città, all’anonimo combattente.