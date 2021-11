Cesenatico non solo spiaggia. Ecco i luoghi della cultura

Spostandoci in centro storico non si può non citare il Museo della Marineria – sezione terra e galleggiante dedicato alle imbarcazioni tradizionali dell’Adriatico e a numerosi oggetti e testimonianze della marineria. E ancora l’Antiquarium che propone un percorso nel quale gli oggetti archeologici rinvenuti nell’entroterra di Cesenatico raccontano la vita quotidiana al tempo degli antichi romani; Casa Moretti, la casa-museo del poeta e scrittore Marino Moretti, Piazza delle Conserve che si caratterizza per la presenza delle antiche Conserve o ghiacciaie, pozzi di forma tronco-conica che venivano utilizzati per la conservazione del pesce e di derrate alimentari. A pochi passi dal caratteristico porto canale leonardesco, si trova il Teatro Comunale, progettato dall’ingegnere comunale Candido Panzani e costruito in soli 2 anni fra il 1863 e il 1865; mentre ai lati del ponte sul porto canale leonardesco si ergono due colonne di probabile origine bizantina, risalenti al periodo del dominio veneziano sulla città di Cesenatico ai primi del ‘500. Sempre in centro storico si può ammirare il Monumento a Garibaldi, situata in piazza Pisacane, che rappresenta il primo monumento eretto in Italia in onore dell’Eroe dei due Mondi.