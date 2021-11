Ieri altri 536 casi, ma accelera la campagna vaccinale

L’età media dei nuovi positivi di ieri è 42 anni. Nelle province Bologna è ancora in testa con 124 nuovi casi più altri 41 di Imola, poi Modena con 100. Le sei vittime sono un 79enne in provincia di Piacenza, un 79enne e un 84enne in provincia di Bologna, un 84enne e un 95enne in provincia di Ferrara, una 74enne nel Riminese. In totale, dall’inizio della pandemia, in regione i decessi sono stati 13.627.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva ad oggi sono 38 (+2 rispetto a ieri), 341 quelli negli altri reparti Covid (+12). I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 8.662 (+204), il 95,6% in isolamento a casa.