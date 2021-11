Le vongole continuano a non crescere, settore in ginocchio

Per arginare questa crisi, deflagrata nel settembre 2020, la Regione Emilia Romagna ha staccato 400mila euro di assegni d’indennizzi, ma il settore è in ginocchio, il futuro incerto e non si può certo andare avanti con i ristori.

Per questo, la richiesta dei pescatori di Cesenatico è quella di poter spostarsi in tutta la costa romagnola, per andare a pescare laddove il mare garantisce il prodotto, valicando dunque quella linea immaginaria che divide l’abbondanza dalla carestia. La proposta di un unico consorzio è già stata inoltrata, ma non sempre nei “tavoli della politica” si registra la stessa solidarietà che governa le dinamiche del mare.