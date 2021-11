Treni: “La corsa delle 6:50 è una scommessa”

Così i genitori che riscono portano i figli a scuola nei comuni vicini e gli altri aspettano il treno successivo. “Sempre che passi”. Le critiche al servizio sono dovute anche al fatto che molti hanno comprato l’abbonamento proprio per poter andare a scuola o al lavoro negli orari in cui il treno dovrebbe passare. Senza contare che il disservizio non è annunciato con lauto anticipo.

Una situazione che va a pesare su quella del trasporto pubblico su ruote che da sempre presenta dei problemi per le poche corse e l’affollamento degli studenti che la mattina si recano a scuola e poi a casa. Problema impossibile da non conoscere per chi gestisce le corse ma, a quanto pare, preferisce fare orecchie da mercante.