Cani randagi, rinnovato accordo con Cervia per il canile

La Giunta Comunale ha approvato questa mattina la delibera per l’accordo con il Comune di Cervia. Continuerà almeno fino a ottobre 2022 la convenzione per la custodia e la cura dei cani randagi. Il Comune di Cesenatico ha approvato in Consiglio Comunale la convenzione per la realizzazione di una nuova struttura multifunzionale per la custodia di cani e gatti e in attesa che partano lavori e che il centro diventi operativo, è stata rinnovata la convenzione con il Comune di Cervia, una collaborazione fruttuosa che va avanti dal 2018 e che prevede l’accoglienza fino a un massimo di dieci cani.