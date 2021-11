I migliori Eventi di Cesenatico da Novembre a Natale 2021

Anche in questo periodo di maggiore attenzione, viste le restrizioni dovute al persistere della pandemia di covid-19 in Italia, le persone non mancano di far sentire il loro affetto e l’apprezzamento nei confronti di questa fantastica cittadina, come dimostra il successo riscosso dall’annuale evento gastronomico “Il pesce fa festa”, svoltosi dal 29 ottobre fino al pranzo del 2 novembre, organizzato dal Comune di Cesenatico in collaborazione con Confesercenti e Confcommercio, il quale ha visto la partecipazione di tantissima gente, nonostante qualche serata rovinata dal maltempo. In questi 4 giorni la città si è trasformato in un ristorante a cielo aperto, dove le persone hanno potuto gustare squisite grigliate, croccanti fritture ed altri piatti tipici della tradizione, accompagnati da altre iniziative culturali che hanno arricchito la già succulenta manifestazione.