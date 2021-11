L’Ayurveda: l’antica scienza per il benessere psico-fisico

Cos’è l’Ayurveda?

L’Ayurveda nata in India migliaia di anni fa, non è solo una scienza per il benessere fisico ma anche filosofia, psicologia, scienza dello spirito e come dice il suo nome è una scienza di vita proiettata al completo benessere fisico e mentale.

L’universo è governato da cinque elementi:

etere

aria

terra

fuoco

acqua

L’uomo si compone di una combinazione di questi cinque elementi. Le varie combinazioni dei cinque elementi costituiscono i 3 dosha, bioenergie denominate: vata, pitta, Kapha .