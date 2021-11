Mazzata sui balneari, le parole del sindaco

“La sentenza del Consiglio di Stato sul tema delle concessioni demaniali per finalità turistico-ricettivo segna un punto fermo da cui partire per la politica nazionale e, allo stesso tempo, per Cesenatico significa mandare al macero un lavoro di due anni fatto dall’amministrazione comunale, dagli uffici in collaborazione con la Cooperativa Stabilimenti Balneari per le proroghe al 2033 a più di 200 concessioni demaniali”, queste le parole del sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli.

“Quando si è cominciato a parlare di questa situazione ero ancora un ragazzo e adesso che sono diventato adulto l’Italia non è ancora riuscita a trovare una soluzione: sono convinto che il Governo e il Parlamento debbano assumersi le giuste responsabilità agendo in maniera seria e rapida per fare in modo che non si arrivi alla fine del 2023, nuova scadenza fissata, ancora nella confusione e nell’incertezza – continua il primo cittadino – Ritengo indispensabile che lo Stato si confronti da subito con gli Enti locali e le Regioni che non possono essere lasciati da soli e devono essere protagonisti del percorso di riforma”.