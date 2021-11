Demolizione e ricostruzione del ponte di via Vetreto

“La collaborazione tra i due Comuni – commentano i sindaci di Cesena e di Cesenatico, Enzo Lattuca e Matteo Gozzoli – è importante al fine di fornire risposte certe al territorio e ai cittadini, così come avvenuto in diverse altre occasioni in cui siamo intervenuti congiuntamente per un miglioramento complessivo delle infrastrutture che interessano i due territori comunali. Nel caso specifico dell’esecuzione dell’opera del ponte di via Vetreto, interverremo anche sul fronte della sicurezza. L’intervento approvato è strategico per il forese e assicurerà un significativo miglioramento ed entro la fine dell’anno, con la partenza della Gara d’appalto per l’affidamento dei lavori, avremo tutte le condizioni per proseguire l’iter in tempi ragionevoli. Ringraziamo inoltre i tecnici che hanno lavorato al progetto di fattibilità tecnica ed economica con grande professionalità”.