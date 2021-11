Ahi ahi, i dati peggiorano: in provincia più casi che a Bologna!

Non si arresta l’innalzamento della curva pandemica in Italia e anche nella nostra regione. Ieri sono stati 617 i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati in Emilia-Romagna sulla base di circa 30mila tamponi messi a referto.

Si contano ancora sette morti: si tratta di persone sopra gli ottanta anni, cinque nel Bolognese (uno dei quali a Imola), uno a Modena e uno a Rimini. Mentre il 95,7% dei circa 9mila casi attivi è in isolamento domiciliare, crescono i ricoverati nei reparti Covid, che sono 363 (13 in più di ieri), mentre in terapia intensiva i pazienti sono 40, uno in meno di ieri.