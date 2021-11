Giornata mondiale del Diabete: domani stand davanti al Famila

Anche quest’anno, domenica 14 novembre, si celebra in tutta Italia la Giornata mondiale del Diabete, una ricorrenza istituita più di un secolo fa da tale Grant Banting, ricercatore canadese nato proprio il 14 novembre, che per primo ipotizzò di utilizzare estratti pancreatici per la cura del diabete di tipo 1. Da allora milioni di persone sono state salvate grazie a questa straordinaria scoperta scientifica.

Per questa ricorrenza sono in programma incontri coi cittadini per parlare di Diabete e di percorsi diagnostici e terapeutici in tutto il territorio provinciale.