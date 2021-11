“Un sogno che si avvera”: la Dance Dream torna al teatro Bogart

Ma come nasce questa collaborazione? “Ogni scuola di danza prepara il suo saggio autofinanziandosi – spiega Monica Battistini – ma, negli ultimi tempi, produrre un Musical di questo livello con i costi elevati di centinaia di costumi, scenografie, service e microfoni, era diventato per noi insostenibile, un sogno appunto. Nel 2018, dialogando con i responsabili dell’ODV, è nata l’idea di raccogliere fondi e, al contempo, di produrre spettacoli di Musical da portare nei teatri della zona. E cosi è stato. Prima dell’era Covid, sono stati realizzati Musical di Broadway di alta qualità, ricordiamo ‘Sherek jr’, ‘Anny jr’ e ‘Billy Elliot the musical’. Questo spettacolo per noi – conclude Monica – è un momento molto significativo perché, dopo la pandemia che ha messo in ginocchio il settore del teatro, tornare ad esibirsi in pubblico è un po’ come rinascere. Per altro, allo spettacolo è abbinata un’importante iniziativa benefica e dunque, mai come questa volta, per noi è importante vendere tanti biglietti”.

Info – Biglietto intero euro 16, ridotti euro 13. Prenotazione obbligatoria al 347 918 22 44.