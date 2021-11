A Cesenatico 15 casi in 24 ore: muore donna di 72 anni

E la situazione resta sempre critica nella provincia di Forlì-Cesena con 137 casi (69 nel cesenate), il dato peggiore di tutta la regione. Cesenatico non fa purtroppo eccezione: soltanto ieri altri quindici contagiati.

Ad oggi i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 39 (-3 rispetto a ieri), 388 quelli negli altri reparti Covid (+26 rispetto a ieri).

Complessivamente i casi attivi, cioè i malati effettivi in Emilia Romagna, oggi sono 10.210 (+450). Di questi le persone in isolamento a casa sono il 95,8% del totale.