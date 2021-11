I piatti da gustare a Cesenatico per scaldarsi il cuore

Si possono trovare ristoranti che accostano elementi rustici a quelli dell’alta cucina di mare. Le specialità, infatti, che si possono gustare spaziano da saporiti panini a base di pesce che permettono di consumare un pasto di qualità a seconda del tempo che si ha a disposizione a insalate di mare con accostamenti particolari per giungere infine a tartare di pesce.

Chi non vorrebbe godere del piacere di un ottimo sushi direttamente sul Porto Canale? Il piacere, in questo caso, è quasi ossimorico: il sapore di un piatto esotico percepito in un contesto che rappresenta il fulcro della vita cesenaticense. Senza spostarci dal panorama multiculturale, possiamo trovare un ristorante che porta le migliori pietanze direttamente dalla cucina thailandese. Un menù ricco di tipicità fatte apposta per deliziare. Non serve andare lontano, a Cesenatico si può prendere parte ad un tour che, oltre ad incantare, raduna i tratti caratteristici di varie etnie e le colloca in un ambiente omogeneo.