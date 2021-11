Samantha incanta Milano con le sue curvy

In realtà la missione di Samantha va ben oltre un semplice fatto lavorativo. L’intento non è unicamente quello di mostrare abiti o sorridere ad un obiettivo. Ma di diffondere il cosiddetto “Bodypositive”. Un concetto che non si limita all’accettazione delle imperfezioni, che insegna ad amarsi in maniera totale.

“Per comprendere la mia idea – esordisce Samantha – occorre fare un salto indietro di circa undici anni. Quando, cioè, ho cominciato a creare cataloghi e a dare vita a sfilate quasi per gioco. Non per proiettarsi verso chissà quale carriera, solo per scherzo. Ma, una volta entrata nel contesto, ho cominciato a partecipare ad alcuni concorsi. Non da sola, sempre accompagnata da Beatrice Bonetti, collega e amica. Così, tra uno scatto e una risata, ci siamo trovate a “Detto Fatto” per sfilare insieme a donne che possedevano una fisicità diversa rispetto all’ideale diffuso.