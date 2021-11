A dicembre due appuntamenti contro la violenza alle donne

“In Europa – spiega la presidente Fulvia Fabbri – il 33% delle donne ha subito almeno una volta violenza fisica e/o sessuale dai 15 anni di età in poi. I casi di abuso sono aumentati come numero e gravità durante la pandemia, così come le molestie sul posto di lavoro che si sono spostate online. Donne Impresa vuole far luce su questo fenomeno attraverso due appuntamenti culturali e formativi per affrontare la tematica dal punto di vista psicologico, legislativo e artistico. Insieme alla psicologa Roberta Orlandi, all’avvocato Daniela Casali e all’artista-educatore Simone Brandi, ci muoveremo dunque lungo il groviglio di un fil rouge tristemente diffuso e largamente sottovalutato. Una situazione allarmante, da combattere quotidianamente con una forte azione di sensibilizzazione della popolazione e tutela delle parti lese, nonché di punizione dei reati”.