Anagrafe digitale nazionale: c’è anche Cesenatico

La digitalizzazione rappresenta una parte fondamentale anche nel funzionamento delle pubbliche amministrazioni e dalla giornata di ieri (15 novembre) è possibile scaricare i certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita per proprio conto o per un componente della propria famiglia, direttamente da ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) il progetto del Ministero dell’Interno portato avanti grazie all’aiuto dei comune aderenti tra cui c’è anche Cesenatico che nel 2018 ha compiuto il grande sforzo per digitalizzare questi documenti.

Si tratta di una novità utile e interessante per i cittadini e tutti i certificati disponibili saranno gratuiti fino al 31 dicembre 2021: un modo che il Comune di Cesenatico ha per stare vicino ai suoi cittadini che potranno usufruire di questi servizi comodamente da casa. Sul sito dell’ente, nell’area tematica dedicata all’anagrafe, è presente il link diretto per poter accedere all’ANPR.

In particolare, per i cittadini sono al momento 14 i certificati che si possono scaricare: anagrafico di nascita, anagrafico di matrimonio, di cittadinanza, di Esistenza in vita, di Residenza, di Residenza AIRE, di Stato civile, di Stato di famiglia, di Residenza in convivenza, di Stato di famiglia AIRE, di Stato di famiglia con rapporti di parentela, di Stato Libero, Anagrafico di Unione Civile, di Contratto di Convivenza.