Bonaccini: “Un lockdown alla austriaca? Parliamone”

Non dice di sì, ma neppure di no. Perché, quando si parla di campagna vaccinale, Bonaccini non è il tipo da mezze misure.

“Un lockdown alla austriaca, solo per i non vaccinati, se la situazione peggiorerà? Non lo so, dovremo discuterne”. Così il governatore, ospite ieri di Mattino 5, ha aperto all’ipotesi.

In Austria – o comunque nella parte più a nord, i “non immunizzati” potranno andare solo al lavoro, al supermercato o in farmacia mentre l’accesso ai ristoranti, ai caffè, ai teatri, agli stadi o ai concerti resterà off limits.