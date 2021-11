Chiude l’hotel Fabilia Cesenatico: il gruppo punta sulla montagna

In particolare, la controllata Fabilia Mare S.r.l. ha sottoscritto con Hotel Bad Waldbrunn S.r.l. un contratto d’affitto per l’hotel a 4 stelle Naturidyll Bad Waldbrunn, situato nel comune di Monguelfo-Tesido, in provincia di Bolzano. La struttura è dotata di 23 camere per 50 posti letto complessivi, un ristorante riservato agli ospiti, un centro benessere, piscina panoramica interna, parcheggi al coperto e scoperti.