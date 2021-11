Dal 1° dicembre torna la prima ora di sosta gratuita

“Speriamo che questo inverno torni a essere un inverno il più possibile normale per la nostra comunità, sia per quanto riguarda la salute che per quanto riguarda le attività che operano sul territorio. Un’iniziativa come questa incentiva soste più lunghe nelle principali zone commerciali della città. Ringrazio ATR per la collaborazione e ricordo l’importanza di esporre sempre e ben in vista il tagliando sul cruscotto della propria auto e che, come per gli anni scorsi, la medesima offerta è valida anche sulle app MyCicero e TelepassPay, chiunque potrà utilizzare le applicazioni tramite smartphone per usufruire anche della prima ora gratuita. Un ulteriore strumento messo a disposizione per agevolare chi vorrà avvalersi della modalità sosta gratuita”, conclude l’assessore Mauro Gasperini.