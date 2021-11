Cartellone green per il teatro di Cesenatico: installati pannelli fotovoltaici sul tetto

Questo sistema virtuoso è utilizzato solitamente all’interno delle abitazioni private e un sistema di questo tipo rappresenta un unicum in un contesto come quello teatrale. Nel caso l’energia proveniente dai pannelli e dalla batteria non fosse sufficiente ad alimentare il palco in base alla condizioni atmosferiche, il sistema è in grado di passare automaticamente all’energia “tradizionale” garantendo continuità senza la minima interruzione.

La stagione invernale aprirà ufficialmente domenica 28 novembre alle ore 21 ed è già possibile prenotare il biglietto per il concerto dedicato alle musiche di Ottorino Respighi. L’appuntamento, che inaugura il cartellone della Classica si intitola “Allargo già le braccia. La segreta essenza delle cose non dette” con Sandro Cavallini (voce recitante), Orchestra del Baraccano, direttore Giambattista Giocoli.