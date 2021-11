Il consiglio comunale conferisce la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto

Il consiglio comunale ha deliberato di conferire questo riconoscimento quale simbolo di pace e fratellanza universale ed espressione del sentimento di riconoscimento e gratitudine della nostra collettività a tutti coloro che hanno perso la vita lottando per la libertà e la democrazia nei conflitti armati del Novecento.

Il consiglio ha scelto così di considerare il Milite Ignoto come simbolo delle vittime di tutti i conflitti armati e come monito alle coscienze a non ripetere gli errori del passato anche richiamando gli alti valori della Costituzione. In questo modo Cesenatico rende omaggio a quanti hanno dato la vita durante i conflitti armati del Novecento lottando per la libertà, la democrazia e la fratellanza, valori che oggi più che mai devono essere promossi.