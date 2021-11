Battistoni: “Così svenderanno le nostre spiagge agli stranieri”

“Le sentenze si rispettano, ma siamo in democrazia e dunque le sentenze si possono anche criticare. Per questo, come Sindacato Italiano Balneari, ribadiamo la nostra ferma posizione: la decisione del Consiglio di Stato sulle concessioni balneari per noi è assolutamente sbagliata”. Parola di Simone Battistoni, presidente regionale del Sib, che – dopo lo tsunami della Bolkestein (ultime due estati e poi spiagge all’asta) – fa il punto della situazione: “Sul piano tecnico-giuridico – precisa Battistoni – questa sentenza invade, in più punti, il campo della politica. Possiamo capire che una legge decada perché in contrasto con l’ordinamento europeo, ma è singolare che questa sentenza faccia le veci del legislatore indicando, per una questione così delicata, anche la road-map per il futuro. A nostro giudizio, a questo punto, la politica deve intervenire perché, senza regole certe, noi regaliamo l’ennesimo settore economico alle multinazionali straniere”.