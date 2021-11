La Romagna gioca d’anticipo: da lunedì terze dosi per gli over 40

Anche l’Emilia-Romagna, al pari di altre regioni italiane, è pronta a partire già lunedì prossimo con le terze dosi per gli over 40 (oltre un milione di persone in Regione). Possono prenotarsi da quella data le persone in questa fascia d’età che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da almeno sei mesi.