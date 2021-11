La quarta ondata travolge la Romagna: ieri a Cesenatico 24 contagiati

Inutile girarci tanto attorno. Anche se, grazie alla campagna vaccinale, il dato sulle ospedalizzazioni continua a non destare particolari preoccupazioni, il numero dei contagi in Romagna sta aumentando inesorabilmente e con un indice Rt in costante rialzo, ci avviamo purtroppo verso la “zona gialla”.

Ieri, per la prima volta dallo scorso mese di aprile, i nuovi infettati da Covid-19 nel Cesenate hanno sfondato il tetto dei 100. Ma il dato è abbastanza sottistimato visto che le operazioni di tracciamento stanno rallentando in maniera vistosa in conseguenza della mole di lavoro in carico all’Ausl.

Per altro, le diagnosi da coronavirus si mescolano a quelle dei malanni di stagione e dunque – malgrado le terapie intensive siano ancora sotto controllo – il sistema sanitario comincia ad accusare la pressione.