Le nuove luci del teatro di Cesenatico

Accorrete, bambini. L’arte è il modo migliore per divertirsi. Favole e fiabe che prendono vita e creano l’occasione migliore per alimentare la fantasia in una maniera insolita e creativa. “Hansel! Gretel!”, “Il piccolo Haron e il signore del bosco” e “Costellazioni, pronti, partenza… spazio!”.

Si sa: il teatro è anche un’espressione di identità e, per forza di cose, di cultura. Nel cuore della Romagna non può mancare uno spazio per le rappresentazioni dialettali. Per raccontarsi, in poche parole. Ecco le proposte: “Ui sta mei che ne’ un stoi nov” della compagnia “La Belarioesia” e “Che invenzion l’amor” a cura della compagnia “La Madunaina”.

Novità particolari sono gli eventi fuori rassegna. Ovvero i concerti di Natale e di Capodanno e, per combinare tutti gli elementi artistici in una sola stagione, il musical “The Movie Moulin Rouge”.

Potremmo definire il teatro come una grande scatola, un carillon, che fabbrica racconti. “Realistico” e “reale” diventano concetti sfumati. Sovrapponibili. E ogni volta si esce con una sensazione nuova, un tassello in più che arricchisce. Eppure non basta mai. Il teatro di Cesenatico è l’incanto di cui non ci si sazia mai.