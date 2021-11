Casi Covid, la risalita interessa anche Cesenatico

“Per fronteggiare questa risalita e tenere il passo del tracciamento, da giovedì 25 novembre 2021 Ausl aprirà un nuovo hub per poter effettuare i tamponi in modo da smaltire il grande traffico che si sta creando al drive through dell’ospedale Bufalini. Il centro sarà ubicato in zona Fiera, lato via Dismano 3845 a Cesena – spiega il primo cittadino – Complice il cambio dei protoccolli, tante famiglie stanno segnalando disagi e problemi relativi a bambini, giovani e studenti delle scuole di diverso ordine e grado, per questo l’Ausl riserverà il nuovo centro solo per i test agli studenti”.