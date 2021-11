Certificati medici falsi: tra gli indagati una candidata del Pd di Cesenatico

I poliziotti hanno deciso di trattenere il documento per compiere accertamenti e, dopo una serie di indagini più approfondite, è emerso che il paziente non era stato neppure visitato dal dottor Santi né aveva fornito al medico documentazione scientifica sulle proprie presunte patologie.

Ai 21 indagati è stata notificata, nei giorni scorsi, la chiusura delle indagini preliminari. Dunque per loro il processo dovrebbe essere scontato. I reati contestati sono falso ideologico, ricettazione e utilizzo di certificazione sanitarie false. Tra gli indagati risulta c’è anche una 41enne di Cesenatico, candidata del Partito Democratico alle recenti elezioni comunali in Riviera (non eletta in consiglio comunale).