Fratelli d’Italia, Padovan nuovo coordinatore di Cesenatico

Dopo le ultime elezioni, prosegue la riorganizzazione di Fratelli d’Italia. A Cesenatico il partito guidato da Giorgia Meloni ha individuato un nuovo coordinatore comunale: il giovane Sebastiano Padovan.

Nato nel 2002, Padovan frequenta il Corso Universitario di Scienze Internazionali e Diplomatiche di Forlì e alle ultime amministrative è stato candidato nella lista di FdI.

“Sebastiano rappresenta per noi un giovane che ha già dimostrato capacità, serietà ed entusiasmo e su cui investire – afferma Alice Buonguerrieri, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia -. Ancora una volta Fratelli d’Italia si conferma come una forza politica capace di attrarre e far crescere ragazzi competenti e motivati, dando spazio ai giovani e valorizzandoli in ruoli di responsabilità. Ringraziamo Emilio Zarrelli per l’importante lavoro svolto finora come portavoce che ha dato i suoi meritati frutti alle recenti elezioni comunali sia in termini di risultato di Fratelli d’Italia sia in termini di preferenze personali e con lui tutti i componenti del Partito locale, con cui si è condiviso questa scelta, assunta anche nell’ottica della separazione dei ruoli e del coinvolgimento attivo di più persone impegnate sul territorio”.