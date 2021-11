Partito il Piano Potature 2021-2022: intervento su 794 alberature

È entrato nel vivo in queste settimane il piano potature 2021-2022 con gli interventi previsti e approvati su ben 794 alberature diffuse su tutto il territorio di Cesenatico e delle frazioni. Il piano nasce dall’analisi accurata del patrimonio arboreo esistente con particole riguardo al mantenimento e al buono stato del patrimonio vegetale, prestando attenzione anche alla sicurezza e all’incolumità die cittadini.

Gli interventi sono stati individuati tramite la conoscenza diretta del territorio acquisita sia durante lo svolgimento delle attività di manutenzione ordinaria ad opera della Cesenatico Servizi, sia tramite le segnalazioni da parte dei cittadini e degli Uffici Comunali competenti. Si procederà anche all’abbattimento di 23 piante che si trovano in condizione di pericolosità e che hanno ricevuto una precisa valutazione da parte degli agronomi attraverso VTA (Visual Tree Assestment). Al fine di preservare il patrimonio verde Comunale, gli alberi abbattuti saranno ripiantati in sede o in caso di impossibilità in aree verdi pubbliche.