Super Green Pass: tutte le novità e i nuovi obblighi

Via libera dal Consiglio dei Ministri al contrasto della quarta ondata Covid 19. E’ ufficiale: l’Italia sceglie il Super Green pass per contrastare il Covid 19, evitando chiusure generalizzate e salvare il Natale.

Il Consiglio dei Ministri ha varato – all’unanimità – il nuovo decreto.

Vediamo cosa cambierà.

Si inizia con la distinzione tra Green Pass Base e Green Pass Rafforzato. Quest’ultimo si ottiene solo se si è vaccinati o guariti dal Covid, avrà una validità di 9 mesi e sarà in vigore dal 6 dicembre al 15 gennaio. In questo periodo in zona bianca e in zona gialla l’accesso a spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso, feste, discoteche e cerimonie pubbliche sarà consentito solo a chi è in possesso del Pass Rafforzato.