Tra silenzi e invidie, il triste congedo dei “Briatore in canotta”

La disputa sulle concessioni balneari è un argomento talmente insidioso che anche uno come Stefano Bonaccini (presidente della regione italiana col più alto numero di concessioni balneari e da sempre prodigo di esternazioni) ha preferito non pronunciarsi. Sulla sua pagina Facebook – dal 9 novembre (giorno della sentenza del Consiglio di Stato) ad oggi – ha pubblicato un centinaio di post, nessuno dedicato a questa scottante materia che, fra due anni, rischia di stravolgere come un domino tutte le regole dell’industria turistica emiliano-romagnola.

La genesi politica del Governatore, del resto, affonda gli artigli in quella cultura di sinistra che, storicamente, difende in primis gli interessi del proletariato, non certo dei “Briatore in canotta”, come vengono etichettati, tra burla e perfidia, quegli operatori balneari che da “venditori d’ombra” sono diventati in pochi anni “imprenditori in Suv”. E sarà pure una sintesi cinica e banale ma, in fondo, è proprio per questo genere di caricature che i bagnini – nel momento più critico della loro storia – hanno ricevuto dall’opinione pubblica più ceffoni che solidarietà.

A Cesenatico ci sono poco meno di duecento famiglie che, dopo mezzo secolo di sacrifici, rischiano di vedersi espropriata la loro attività, eppure in tanti hanno brindato alla sentenza del Consiglio di Stato o, nei casi più benevoli, hanno preferito astenersi da ogni giudizio (ma tutti sanno quanto sia rumoroso il silenzio dell’invidia…).

Al grido di “ben gli sta” o “la pacchia è finita”, c’è chi ha parlato di libero mercato, chi di principio di equità e di legittima concorrenza e chi addirittura di “giustizia terrena”.

Perché, di riffa o di raffa, la vox populi resta sempre quella: i bagnini? Una lobby di privilegiati che si è arricchita oltre le ordinarie regole dell’impresa sfruttando un bene pubblico, pagando tasse irrisorie e tramutando un regalo dello Stato in un diritto feudatario. Non è detto che il popolo abbia sempre ragione ma, piaccia o no, questa è l’opinione della maggioranza.