Clochard, il romanzo “nato per caso”

“Non ho dovuto cercare l’ispirazione – spiega Alvaro – è stata lei ad arrivare da me. In una mattina, una delle tante, in cui mi trovavo per strada a correre. Un modo per tenermi in forma e per organizzare le idee all’aria aperta. Mi sono imbattuto in un signore che mi ha chiesto delle informazioni. Era chiaramente in difficoltà. Non si ricordava bene da dove provenisse. Tantomeno dove volesse andare. Portava dei panni sotto braccio, degli stracci malconci. Avrei potuto girargli attorno augurandomi che incontrasse qualcun altro. Magari lasciargli qualche spiccio. Meglio ancora: avrei potuto non far caso al problema e la mia vita sarebbe proseguita esattamente allo stesso modo. E invece è stato proprio da quell’incontro che ho sentito l’esigenza riprendere in mano la penna e creare un’altra storia. Ho chiamato i soccorsi aspettando che lo venissero a prendere e che lo aiutassero. Ciò che avrebbe fatto chiunque nella mia situazione. “Il Clochard” nasce da qui.

Una volta tornato a casa ho deciso di mettermi all’opera per scrivere. Mi sono dovuto documentare molto, fare ricerche e ampliare le mie vedute. Un’impresa non da poco per la quale ho impiegato circa un anno e mezzo di lavoro”.