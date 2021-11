Estate bollente. Dalla spiaggia di Cesenatico al film erotico

Di certo non è lo stile fiabesco di Summertime. Visto che per giungere al punto non è prevista una serie. Neanche un cortometraggio. E soprattutto la censura per gli atti più intimi proprio non è contemplata. Ma veniamo al sodo. Si sa la spiaggia di Cesenatico è terreno fertile di incontri, soprattutto in estate. In questo caso a far la propria conoscenza sono due bricconcelle: Aurora e Valentina. Non si sa quando si siano incontrate, ma ci piace pensare che sia stato nei mesi più caldi di questa estate 2021. Di certo c’è cosa hanno fatto, raccontato con dovizia di particolari, dalle inquadrature della Cento per Cento nota casa di produzione di film hard.